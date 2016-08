Har du nogle planer for Valentins dag?

Valentins er i sin oprindelig betydning, det som kaldes ’de elskendes helligdag’. Det er en dag som virkelig kan dele vandende mellem folk, ikke kun par og singler, men også dem alle imellem. For nogle par er denne dag ikke en dag der tillægges nogen større betydning og for andre er det en af de helt store begivenheder om året. For rigtig mange singler er dagen en reminder om savnet efter kærligheden, hvor det er helt modsat for andre singler der ser det som en fejrings-dag af ens frihed over at man ikke er i et fast forhold.

Sagen er dog den, at det er en dag som har noget betydning for de fleste mennesker. Vi håber da alle sammen på at få en sød besked eller invitation af den person vi godt kan lide, eller en fin gave af den vi elsker. Det er en mulighed for at fortælle din bedre halvdel hvor meget han eller hun betyder for dig, og glæde hinanden. For nogle mennesker gøres dette ved at tage ud og spise sammen eller opleve noget sammen, for eksempel med en tur et sted hen eller en oplevelse. For andre er det blot en lille gestus, som kan gøre en kæmpe forskel. For eksempel en buket blomster, et sødt kort eller nogle søde ord.

Men har du ingen kæreste eller ægtefælle lige netop i dag på denne dag, er det også en oplagt mulighed for at vise noget kærlighed for dem du ellers elsker. Lav noget dejligt med dine veninder, inviter din familie over, eller gør noget dejligt for dig selv. Valentins dag handler bare om at fejre kærligheden som er i dit liv, hvilket kan være mange ting. Dagen kan være noget så skøn uanset hvad. Lige gyldigt om man er i et forhold, alene, på vej ud af et forhold eller på vej ind i et, så er der helt forskelligt hvordan man ønsker at tilbringe denne dag.