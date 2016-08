Kaktus og planter er den nyeste trend

En af de nyeste trends indenfor bolig og indretning, er at gøre hjemmet smukt og grønt. Særligt kaktusser er en tendens som man ser overalt, da de for alvor er blevet moderne i alle størrelser, former og arter. Kaktusser er eksotiske og skulpturelle og æstetiske planter som er perfekt til at skabe en unik, grøn indretning. De er grønne, de er levende og de er smukke! Kaktusser kan fint leve indenfor i hjemmet hvis de bliver plejet som de skal og som de fleste nok ved, kræver kaktusser ikke den store omsorg. Derfor er der intet der taler imod at du fylder dit hjem med smukke planter og kaktusser!

Kaktusser og sukkulenter kan passe ind i alle rum i hjemmet – fra badeværelse til køkken. De kan stå overalt og fås i alle former og størrelser. Er du til en 2 meter høj kaktus i stuen eller blot nogle små til at pynte lidt på hylder og karme? De er smukke overalt. Bland de krukker og potter du planter dem i og vælg dem du synes er smukkest. De behøver nemlig ikke være ens. Plant dem i håndlavet keramik, almindelige lerpotter, eller hængekrukker som også er moderne. Hæng dem i loftet, sæt dem på jorden, hæng dem på væggen, sæt dem på bordet, reolen eller vindueskarmen. Kaktusser er så topmoderne at det faktisk er ligegyldigt hvor du placerer dem, bare de er der.

I det moderne samfund hvor folk lever i en travl hverdag hvori der kæmpes for at finde tid til det hele, er kaktusser perfekte. Mange mennesker lever et liv hvor hver dag er planlagt efter kalender, med karriere børn og fritidsliv. I dette perspektiv virker det logisk at kaktusser er blevet populære netop nu, da planterne ikke kræver meget omsorg og pasning. Enkelte kaktusser behøves blot at vandes med ugers mellemrum, hvilket passer perfekt til en travl hverdag hvor plantevanding hurtigt kan gå i glemmebogen.