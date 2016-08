Spring ud i online dating efter et endt ægteskab

Når man har afsluttet et langt forhold, tager det noget tid, inden man er klar til at springe ud i at møde nye potentielle partnere igen. Især hvis det har været et længere ægteskab med børn involveret, er der flere ting der skal tages hensyn til. Det nytter ikke noget at kaste sig ud i datinglivet, på en masse nye dates, med små børn som måske ikke helt forstår, at deres forældre virkelig ikke skal være sammen mere. Men det er klart, at du på et tidspunkt vil være klar til at møde en ny potentiel kærlighed igen.

Derfor kan online dating være en super mulighed. De fleste forældre vil ikke bringe nye mennesker hjem og introducere dem for deres børn, før de ved at det er mennesker som bliver hængende. At udsætte ens børn for at møde nye mennesker, som derefter hurtigt forsvinder ud af deres liv igen, gør det sværere for både dig og dine børn. Men med online dating, åbnes der en hel ny verden med masser af muligheder, som ikke var engang. Ved at have en profil som beskriver de vigtigste karaktertræk og egenskaber ved en person, kan man hurtigt afgøre om det er en man kunne have en god kemi med. Ved de mange chatfunktioner der er ved datingsites, kan man ydermere få nogle indledende samtale udført, før den faktiske date kommer. På den måde er der måske en større sandsynlighed for, at du kommer på date med en du har en del tilfælles med eller finder tiltrækkende, og dermed hurtigere finde den rette at introducere for dine børn.

Online dating er ligeledes en rar ting, når man har været i et længere forhold eller ægteskab, da man kan bevæge sig langsomt ud på markedet igen. Begynd med at lave en profil på en online datingside, og se dig omkring. Skab dig et indtryk, og tag først på en date når du føler dig til rette i det, eller når du finder en du synes virker interessant.