Tag på spontane ferier når priserne er i bund

I perioder kan trætheden virkelig ramme en og overskuddet falde helt i bund. Nogle gange er det bare hårdere at komme igennem hverdagen og man længes her efter frihed og dejlige oplevelser. Når jeg er i disse perioder har jeg det med at se på ferier og rejser, ud i verden. Når man rejser får man hele ens hverdag lidt på afstand, hvilket kan være et skønt pusterum som giver overskud til mange ugers arbejde efterfølgende. Rigtig mange går og ser frem til ferie i hverdagen, men de fleste har nok bidt mærke i at priser på rejser i ferieperioder er langt dyrere end ellers. Når man booker en rejse udenfor højsæson er det ofte helt ned til billigere end halv pris, af hvad det koster i ferier. Dette gælder typisk både flybilletter, hotel eller lejlighed, samt at leve der.

Når man som jeg kigger lidt på rejser i hverdagen når man synes at dagene er lidt for lange, bliver man hurtigt fristet til at droppe alt og tage af sted. Dette sker især når man ser de billige priser. En forlænget weekend til en europæisk storby kan hurtigt koste det samme som en tur til fra Jylland til København. Tag af sted på en weekendtur når du brænder for det! Det taget ikke længere tid en maksimalt et par timer med fly, når man tager til en europæisk storby. Dermed kan det godt betale sig at tage af sted i en forlænget weekend. Ved at tage af sted i en weekend i stedet for ferie sparer du en del penge og du kan dermed nyde endnu mere når du er af sted. Find billige billetter ved hjælp af en side så som Momondo og find billig lejlighed på Airbnb. Tag din mand eller kæreste med og få en oplevelse i denne weekend. Du vil komme tilbage med en masse energi og overskud som kan gøre at du vil yde mere på dit arbejde, studie eller hvad du laver. Desuden er spontane oplevelser ofte dem der er bedst, da man dermed ikke er så forberedt og derfor vil opleve nogle lidt anderledes ting. Når vi bliver gamle vil vi ikke fortryde at vi tog af sted, men nærmere at vi ikke gjorde og gik glip af nogle dejlige oplevelser og skønne minder!